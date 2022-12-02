Жителю Донецка пришлось эвакуироваться во время онлайн-встречи с Путиным из-за обстрела

Жителю Донецка Вадиму Серику пришлось эвакуироваться прямо во время онлайн-встречи Путина с представителями организации инвалидов, передает корреспондент Накануне.RU.

Центр города обстреляли из "Градов". Информация об обстреле опубликована представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ. В 16.50 по московскому времени по Киевскому и Ворошиловскому району Донецка было выпущено 10 ракет из РСЗО "Град".

Перед эвакуацией Вадиму Серику удалось пообщаться с президентом. Он рассказал главе государства, что является бывшим военнослужащим батальона "Сомали". В 2015 году 7 мая получил минно-осколочное ранение в поселке Спартак неподалеку от донецкого аэропорта. Лечение не помогло. Мужчина остался инвалидом.

Вадим Серик попросил президента создать социально-реабилитационный центр для инвалидов на территории Донецкой Народной Республики, чтобы люди с инвалидностью "обучались заново жить".

"Ведь важно не то, что потеряно, а то, что осталось. Находили себя там, обучались ходить на тех же протезах, ездить на колясках. Мы с женой могли бы организовать курсы по вязанию. Много ребят, которые заинтересованы и могут помочь в резьбе по дереву. Найти себя, переквалифицироваться. Владимир Владимирович, наверно, это наша мечта ‒ организовать такой реабилитационный центр, чтобы парни, девушки, гражданские военнослужащие, после того как получили травму, ранение, не потеряли себя, а жили вопреки всему и всем назло", - обратился он к президенту.

Также Вадим Серик поблагодарил президента за то, что Донбасс забрали в Россию.

"Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли", - эмоционально высказался участник встречи.

Глава государства в ответ выразил восхищение мужеством и храбростью местных бойцов, которые рискнули жизнью и здоровьем ради других.