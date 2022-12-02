03 Декабря 2022
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Образование Пермский край
Фото: пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

"Уралкалий" подписал соглашение о сотрудничестве с ПНИПУ

"Уралкалий" и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ФГАОУ ВО "ПНИПУ") подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах деятельности на площадке VII Пермского инженерно-промышленного форума. Об этом сообщили в пресс-службе "Уралкалия".

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий", отметил, что ПНИПУ — авторитетный научно-образовательный центр, признанный лидер по подготовке специалистов технической отрасли в России. Соглашение о сотрудничестве между "Уралкалием" и вузом расширит партнерство при подготовке специалистов для калийного производства, а также при проведении прикладных научно-исследовательских работ по актуальным для компании проектам.

Анатолий Ташкинов, и.о. ректора ФГАОУ ВО "ПНИПУ", рассказал, что соглашение продолжает традицию многолетнего сотрудничества ПНИПУ с "Уралкалием".

"За прошедшие годы мы вместе открыли "Институт калия", создали новую материально-техническую базу для обучения студентов и выполнения научных исследований и разработок. Логичным развитием этой работы становится подписываемое соглашение. Мы планируем разрабатывать совместные программы дополнительного профессионального образования, развивать инфраструктуру для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе в нашем березниковском филиале. Особый акцент в нашем дальнейшем сотрудничестве делаем на развитии цифровых технологий в производственных процессах", — сообщил Анатолий Ташкинов.

Соглашение(2022)|Фото: пресс-служба "Уралкалия"

Теги: Уралкалий, соглашение



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