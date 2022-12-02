Жителя Челябинска задержали за поджог банкомата

В Челябинской области задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге банкомата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Преступление было совершено 13 ноября. В здании финансовой организации подожгли банкомат. Злоумышленник готовился к совершению преступного деяния заранее, приехал на автомобиле и привез оборудование.

Подозреваемого установили. Им оказался самозанятый не судимый житель Челябинска. Мужчина положил в машину баллоны с кислородом и пропаном, после чего поехал в село Рождественка Увельского района, где в здание финансовой организации проделал отверстие в банкомате, при помощи газового оборудования, дистанционно воспламенил банкомат, чем вывел устройство из строя и скрылся, при этом вся наличность так и осталась в устройстве.

Ущерб составил 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.