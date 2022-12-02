В МИД РФ осудили заявление о создании "спецтрибунала в отношении России"

В МИД РФ высказались о заявлении МИД Франции о создании "специального трибунала по России". В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что в такое решение – попытка продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, не имеющей ничего общего с правосудием.

В заявлении МИД РФ говорится, что в министерстве иностранных дел Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их. Для французских властей важно лишь то, что доносят эмиссары Киева и пропаганда преступного режима.

"Требуем, чтобы французские дипломаты, столь внимательно относящиеся к проблематике защиты прав человека, не делили людей на "правильных" и "неправильных", "своих" и "не своих". Из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, а также посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий", - говорится в распространенном заявлении МИД России.

Там добавили, что не в первый раз сталкиваются с лицемерием западных стран при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий. Военные преступления, совершенные французами в период колониализма, в Алжире – в период войны за независимость, в Индокитае, а из примеров новейшей истории – в Ливии, так и остались безнаказанными и лишили Францию морального права на выступления с такими заявлениями.

"Не припоминаем, чтобы французский МИД столь же громогласно обозначал эти сюжеты в качестве своих "приоритетов". Рекомендуем Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света", - подытожили в МИД России.