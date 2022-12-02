03 Декабря 2022
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Фото: видео пресс-службы Министерства обороны РФ/скрин

"Это настоящие мужчины": Путин призвал обеспечить реабилитацию участникам СВО, ставшим инвалидами

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить реабилитацию на самом высоком уровне для участников СВО, ставших инвалидами в зоне боевых действий.

"В зоне особого внимания – в первую очередь властей всех уровней – сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции. Они должны быть обеспечены – причём на качественном современном уровне – всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления", - сказал президент во время встречи с общественными организациями и людьми с ограниченными физическими возможностями.

"Эти люди – настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои – с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача – выполнить свой долг перед ними", - сказал Путин о военнослужащих.

Теги: владимир путин, инвалиды, сво



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