В Донецке перед судом предстанут около 70 военных ВСУ и боевиков "Азова"*

В ДНР завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении около 70 украинских военных, в том числе членов батальона "Азов"*. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также "Азова", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент их планируют судить на территории Донецка, дела переданы в суды.

Ранее руководство ДНР заявляло, на территории республики содержатся более 5 тысяч украинских военнопленных, в том числе 2 439 военнослужащих, вышедших с "Азовстали". Глава ДНР Денис Пушилин обещал, что украинских националистов будет судить трибунал, он должен быть международным.

*Признан в России террористической организацией и запрещен