03 Декабря 2022
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Телеканал "Дождь"* уволил ведущего из-за предложения "помочь" российским военнослужащим

Телеканал "Дождь"* (*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ) уволил ведущего Алексея Коростелева, неоднозначно сформулировавшего предложение присылать в редакцию свидетельства о проблемах и нарушениях в российской армии.

Коростелев назвал российскую армию "нашей" и сказал: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".

Зрители телеканала начали возмущаться этой формулировкой.

Руководство "Дождя"* заверило, что не занимается помощью военнослужащим, а в редакцию просит присылать свидетельства о военных преступлениях. Этого показалось недостаточно, поэтому телеведущего уволили: "В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас. Но руководство "Дождя"* считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне".

Теги: телеканал дождь, увольнение, скандал, вс рф



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