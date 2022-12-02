03 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" удостоен золотого знака "Надежный застройщик 2022"

В конце ноября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России», на котором были награждены лучшие строительные компании страны, возводящих многоквартирные жилые дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс" (АСК), с 2014 года предприятиям, которые неукоснительно соблюдают законные права и интересы участников долевого строительства, присуждают золотой знак «Надежный застройщик».

В этом году крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» в очередной раз стал обладателем престижной награды.

"Мы дорожим своей репутацией надежного застройщика. Согласно опросам покупателей, надежность и качество строительства нашей компании для большинства уральцев является ключевым критерием при выборе жилья", – отмечает Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс».

Новостройки "Атомстройкомплекса" в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

АСК входит в тройку лидеров в Екатеринбурге по объему ввода жилья. Сейчас АСК возводит более десятка проектов по строительству жилых домов в разных районах города.

"Соблюдение качества и сроков строительства – наш приоритет. Успешно следовать ему позволяет собственное производство, свой проектный институт, парк передовой строительной техники и, безусловно, колоссальный профессиональный опыт", - поясняет Данил Кузнецов.

В компании подчеркивают, что «Атомстройкомплекс» не только соблюдает сроки строительства своих жилых домов, но и является партнером правительства Свердловской области в работе по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В частности, в 2020 году компания завершила за обанкротившейся компанией строительство долгостроя в центре города, передав больше пятидесяти квартир обманутым дольщикам. Ранее застройщик также участвовал в решении вопросов пострадавших дольщиков Екатеринбурга, Арамили и поселка Светлый Свердловской области. В 2016 году «Атомстройкомплекс» спроектировал и построил отдельный дом для граждан, числящихся в областном реестре обманутых дольщиков.

Теги: атомстройкомплекс, застройщик, золотой знак, жилые дома



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