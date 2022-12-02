В Тюмени мужчину убило дверью, упавшей с 12 этажа

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины от травм, полученных на одном из строительных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Дело возбуждено по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 30 ноября 2022 года, в дневное время, при проведении погрузочно-разгрузочных работ, на территории строящегося жилого дома, расположенного по улице Героев Космоса города Тюмени, в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности, с высоты 12 этажа строящегося здания, упала дверь на 68-летнего мужчину, в результате чего потерпевший получил травмы, от которых вскоре скончался.