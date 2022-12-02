03 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

ООН изучает видеозапись с расстрелом российских военнопленных

ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, заявил глава комиссии организации по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

"Комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела", - цитирует РИА Новости Месе.

Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в интернете 18 ноября. По информации председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расстрел произошел в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

Позднее в офисе генпрокурора Украины сообщили, что украинская прокуратура обвинила в "вероломстве" российских военнопленных, расстрелянных украинскими силовиками в селе Макеевка в ЛНР, и возбудила уголовное дело о "нарушении законов войны".

Теги: оон, военнопленные, расстрел



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