Телеканал Disney уходит из России

Канал Disney прекратит вещание в Росси с 14 декабря. На его место придет канал "Солнце" – тоже с детским контентом.

У Disney возникли проблемы из-за санкций, введенных в отношении РФ после начала военной спецоперации. По данным Telegram-канала Mash, канал не смог оперативно оплачивать контент из-за ограничения работы платежных систем, также иностранные правообладатели ограничили право на показ ряда популярных мультиков и сериалов.

О телеканале "Солнце" пока ничего не известно.