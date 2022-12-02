В магнитогорской школе после вспышки гепатита А привили 420 детей

В Магнитогорске после вспышки гепатита А в начальной школе вакцинировали 420 контактных детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, в школе № 39 зарегистрированы три случая вирусного гепатита А среди детей. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

По состоянию на 2 декабря, новых случаев заболевания не зарегистрировано. Продолжается проведение ежедневного медицинского осмотра контактных детей, проводится текущая дезинфекция помещений.

420 контактных детей начальной школы привили вакциной Хаврикс 720 за счет средств областного бюджета.

Напомним, были взяты пробы и проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока. Все пробы соответствуют требованиям нормативных документов. В питьевой воде вирус не обнаружен.