Армения приняла предложение РФ оставить вопрос Нагорного Карабаха на будущее

Глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян сообщил о том, что Армения подтвердила согласие на предложение России оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, а Алма-Атинская декларация от 1991 г. о создании СНГ, на которую Ереван и Баку ссылаются для запуска нормализации отношений, не противоречит этому.

"Армения, ссылаясь на данную декларацию, не упускает никаких возможностей. Мы неоднократно заявляли, что согласны на предложение России отложить обсуждение статуса Нагорного Карабаха. Теперь вопрос в том, насколько российская сторона способна реализовать эти предложения", - цитирует Агаджаняна ТАСС.

Ранее Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на границе с Азербайджаном.