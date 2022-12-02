Шесть украинских посольств в Европе получили окровавленные конверты с глазами животных

Шесть посольств Украины в Европе: в Испании, Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии, а также генеральные консульства в Неаполе, Кракове и Брно получили закрытые посылки.

"В упаковках были глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания", - сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

В министерстве отметили, что вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

"Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны", - говорится в сообщении ведомства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал происходящее "хорошо спланированной кампанией террора и запугивания".

"Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - заключил Кулеба.