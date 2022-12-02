Банки предоставили военным и их семьям кредитных каникул на 45,4 млрд рублей

Российские банки на 1 ноября 2022 года предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул в общем объеме 45,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Также без учета кредитных каникул мобилизованным и членам их семей банки за месяц провели реструктуризацию по 64,7 тысяч кредитных договоров физлиц на 22 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что мобилизованные столкнулись с массовыми отказами или техническими ошибками в предоставлении кредитных каникул.

Регулятор заявил, что получено около 750 жалоб и обращений граждан по этой теме. Около 40 из них были обоснованными, ситуация по ним уже была урегулирована и каникулы предоставлены заемщикам, подчеркнули в ЦБ.

Нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул чаще всего носили технический характер и были связаны с доработкой программного обеспечения банков. В других случаях проблемы возникали с запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика.