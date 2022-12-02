03 Декабря 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Правительство России включило "фенольные" дома в Югре в федеральную программу расселения

Правительство России включило дома с превышением концентрации фенола и формальдегида, расположенные в Югре, в жилищную госпрограмму для организации их расселения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ дополнен. Так, субсидии из федерального бюджета теперь будут предоставляться не только на переселение граждан из домов, возведенных "в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока", но и на переселение граждан из "жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола или формальдегида и находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа".

Для югорчан, проживающих в таких домах, будут строить новое жилье, приобретать квартиры на вторичном рынке, либо предоставлять социальные выплаты для самостоятельной покупки квартир.

Постановление вносит изменения в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

По состоянию на 2021 г. в Югре насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов. По оценкам властей автономного округа, на их расселение требовалось порядка 13,1 млрд рублей.

Теги: переселение, фенольные дома, субсидии



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