03 Декабря 2022
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Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

Оборудование уральских производителей востребовано в отрасли нефтедобычи и нефтепереработки

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев продолжил серию встреч с представителями нефтегазового сектора по вопросам использования высокотехнологичной продукции предприятий Уральского федерального округа в интересах нефтяной отрасли, сообщили Накануне.RU в пресс-центре полпреда президента в УрФО.

Сегодня состоялось совещание с "Газпром нефть". Участники обсудили программу импортозамещения предприятия, проблемы и перспективы использования отечественной продукции в нефтедобыче и нефтепереработке.

"Оборудование уральских предприятий востребовано нефтегазовыми компаниями. Потенциал для наращивания объёмов и повышения сложности конечной продукции у предприятий УрФО значительный. Необходимо наладить диалог между заказчиком и поставщиком для уточнения номенклатуры и характеристик промышленной продукции, а также для разъяснения внутренних процедур закупок", – акцентировал внимание полпред.

Владимир Якушев напомнил, что уже состоялось четыре аналогичных встречи. Их посетили более 200 участников. Такой путь выстраивания связей между компаниями востребован и эффективен.

На пленарной сессии промышленные предприятия получили разъяснения по прохождению процедур предквалификации для включения в реестр потенциальных участников закупок и порядку участия в закупках. Познакомились с ходом разработки отраслевых стандартов и возможностями проведена презентация и презентованы возможности платформы "Isourse" – цифровой экосистемы для повышения эффективности промышленного снабжения.

Добавим, накануне совещания представители "Газпром нефть" посетили ряд предприятий Челябинской области и обсудили возможность их участия в поставках нефтегазовой компании.

Теги: Газпром нефть, Владимир Якушев, нефтедобыча, нефтепереработка, импортозамещение



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