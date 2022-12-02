03 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

СМИ: сгоревший на Урале склад с мебелью принадлежит бывшему спикеру думы

СМИ сообщили, что сгоревший в уральском городе Асбест склад с мебелью принадлежит бывшему спикеру местной думы.

Напомним, ночью 2 ноября поступил сигнал о возгорании на складе на улице Заводской в Асбесте. Горели пиломатериалы и деревянная продукция – мебель. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой помещений, также создавалась угроза перехода огня на расположенный рядом склад.

В итоге пожар удалось локализовать под утро на площади 1 тыс. 200 квадратных метров, не допустив его распространения. Около 7 часов утра открытое горение было ликвидировано. Причину инцидента сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Пожар на складе на улице Заводской в Асбесте(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как пишет издание "Вечерние ведомости", горела производственная площадка мебельной фабрики "Модена", принадлежащая известному в Асбесте политику Андрею Самарину. Одно время он занимал пост председателя городской думы, но затем лишился мандата через суд. В этом году Самарин вновь избирался в гордуму Асбеста, но занял лишь второе место.

По данным издания, в период избирательной кампании на его фабрике были подожжены два автомобиля. А до этого Андрей Самарин привлек внимание другого кандидата в гордуму Асбеста – Вадима Самойлова. Экс-музыкант "Агаты Кристи" на митинге в Екатеринбурге назвал Самарина "предателем" из-за того, что тот "критически относится к специальной операции, критикует нашего президента".

Бывшая коллега Андрея Самарина по фракции КПРФ в гордуме Асбеста Наталья Крылова сообщила изданию, что политик до сих пор борется с последствиями пожара, лично участвуя в проливке тлеющих конструкций.

Теги: склад, спикер, Асбест



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Ранее 02.12.2022 07:56 Мск На Среднем Урале на площади 1200 "квадратов" горел мебельный склад


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