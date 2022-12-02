Институт цвета Pantone выбрал цвет 2023 года

Институт цвета Pantone объявил цвет 2023 года. Это Viva Magenta 18-1750 ("Вива Маджента"). Эксперты придумали для цвета и лозунг: "Необычный оттенок для необычных времен". Обывателям может показаться, что это один из оттенков фуксии.

"Цвет года вибрирует энергией. Это оттенок, уходящий корнями в природу, происходящий из семейства красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования", - говорит исполнительный директор института Леатрис Эйсман.

По ее мнению, "цвет года мощный и вдохновляющий".

"Это новый анимированный красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, электризующий и безграничный оттенок, который проявляется как выдающееся заявление. Viva Magenta приветствует всех и каждого с одинаковым стремлением к жизни и мятежным духом. Это цвет дерзкий, полный остроумия и включающий в себя все", - заявила эксперт.

Эйсман говорит, что Pantone в век технологий постарался подчерпнуть вдохновение из природы и реальности. "Вива Маджента" вдохновлен цветом кошенели, одного из самых ценных натуральных красителей.