03 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Дети-инвалиды смогут отдыхать в лагерях вместе с обычными детьми

Права детей-инвалидов на отдых предложено защитить законом. Соответствующий проект внесен в Госдуму.

В пояснительной записке отмечается, что случаются факты неправомерного отказа организаций детского отдыха в приеме детей-инвалидов и детей с ограничениями возможностей здоровья. Чтобы это пресечь, и разработан проект.

Его актуальность вызвана тем, что число детей-инвалидов в России неуклонно растет и на данный момент составляет около 2% от общего количества детей в стране, а отдых в специализированных организациях для инвалидов не может в полной мере обеспечить детям-инвалидам социальную интеграцию. Они отчуждаются от детских коллективов.

В России практически не существует полноценных "инклюзивных" смен, где дети с проблемами по здоровью могли бы отдыхать вместе с обычными детьми. Их часто просто не пускают в детские оздоровительные лагеря, чтобы не добавлять себе лишних хлопот. В родительском сообществе возмущаются, а государственные органы не реагируют, что связано прежде всего с недостаточностью правового регулирования в этой сфере.

Авторы инициативы подчеркивают, что Россия является государством - участником Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году. Она квалифицирует отказ в доступе к физическому окружению, транспорту, информации и другим услугам как запрещенный акт дискриминации.

В связи с этим законопроект предлагает реализовать системный подход к правовому регулированию и обеспечению "инклюзивного" отдыха детей-инвалидов в детских оздоровительных лагерях. В частности, закрепить право равного доступа к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов вместе с обычными детьми.

Планируется гарантировать ежегодное выделение мест на эти цели в детских лагерях, включенных в специальный реестр. Речь идет о квоте в размере 10% от общего количества мест. Регионы сами будут определять принцип распределения квот между лагерями с учетом их оснащенности и условий пребывания.

Состояние здоровья российских детей ухудшается, а число детей-инвалидов постоянно растет. На сегодняшний день их около 730 тыс. Именно столько детей получают социальные пенсии по инвалидности. Фактически каждый сороковой российский ребенок — инвалид. Еще до ковида, в 2016-2020 гг., резко упало число детей, занимающихся спортом, — с 49% до 40%.

Теги: дети, инвалиды, отдых



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