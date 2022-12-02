Теракты против "Северных потоков" надо расследовать с участием российских профильных структур, - Путин

Президент Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине. Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Кроме того, он заявил, что теракты против "Северных потоков" нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.

Темой разговора стали различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции. Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных, сообщает пресс-служба Кремля.

Всё это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров. Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению всё новых кровавых преступлений против мирного населения. Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий.

Было отмечено, что армия России долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики. В этом же ряду – террористический акт против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.

Путин и Шольц обсудили также реализацию стамбульских "пакетных" договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России. Сделан акцент на необходимость добросовестного комплексного выполнения "зерновой сделки", что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок.