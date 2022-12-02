Постпред при ОЗХО: Контрактники из США помогают готовить химические провокации на Украине

Контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине, об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, речь идет о контрактниках из штата Невада.

"Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны, - сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24". - Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии".

Ранее Россия неоднократно предупреждала Организацию по запрещению химического оружия об угрозе возможных провокаций со стороны киевских властей.