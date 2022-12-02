Житель Челябинска, стрелявший в полицейского, получил срок в колонии

В Челябинске местного жителя приговорили к 7 годам 8 месяцам в колонии строгого режима за применение насилия в отношении сотрудника спецподразделения "Гром" полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

в июне 2021 года в лесу вблизи Чебаркуля сотрудники спецподразделения проводили задержание наркосбытчиков. Обвиняемый, пытаясь избежать задержание, несколько раз выстрелил в полицейского из газового пистолета, а также нанес удары руками и ногами.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы. С учетом приговора за сбыт наркотических средств окончательно назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.