В Москве представили роман про Екатеринбург конца 1990-х

В московском "Библио-Глобусе" прошла презентация новой книги Марины Голубицкой "Два писателя, или ключи от чердака". Действие романа происходит в Екатеринбурге конца 1990-х годов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, первая версия текста, написанного "по горячим следам" и честно и подробно запечатлевшего жизнь творческой и научной интеллигенции столицы Урала того времени, была опубликована в журнале "Урал" еще в начале 2000-х. Теперь, 20 лет спустя, полностью переработанный роман вышел отдельной книгой.

Роман посвящен Александру Верникову – известному екатеринбургскому писателю, поэту, специалисту по художественному переводу с английского, который стал прототипом главного героя, Игоря Чмутова. Верников безвременно ушел из жизни в 2018 году. Именно эта смерть заставила вернуться к тексту и его доработке, поделилась Марина Голубицкая.

Главная героиня романа "Два писателя, или Ключи от чердака" – попавшая в столицу Урала по распределению благополучная выпускница мехмата МГУ, имеющая хорошего мужа, прекрасных детей и любимую работу. Однажды в ее жизнь ворвались творческие харизматичные личности, среди которых были знаменитый драматург Николай Коляда, поэт Борис Рыжий, писатель Александр Верников и другие. Большинство из них выведены в книге под вымышленными именами, и остается только гадать, кто скрывается под той или иной маской.

По словам автора, несмотря на то, что в книге детально прописана действительность 1990-х годов, это не документалистика и не мемуары.

"Ключи от чердака" я старалась писать честно, почти документально, хотя, признаться, много раз текст переделывала. Тем не менее, это не автобиография. Книга написана на основе прожитого опыта и в духе времени – в жанре автофикшн", - рассказала на презентации в Москве Марина Голубицкая.

Напомним, что в Екатеринбурге новую книгу автор представила раньше, чем в столице.