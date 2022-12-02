В Губкинском аптеку наказали за нарушение прав инвалидов

Прокуратура Губкинского наказала аптеку за нарушение прав инвалидов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено нарушение требований законодательства о социальной защите инвалидов, в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

"Установлено, что на входных группах одной аптеки, расположенной на территории города, отсутствовала контрастная маркировка (разметка), а в помещении входной группы отсутствовали тактильный указатель (плитка) и противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени. Прокурором города директору "Аптека от склада 12" внесено представление", - говорится в сообщении.

По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.