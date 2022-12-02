Больше половины российских айтишников хотят работать в иностранной компании - опрос

Большая часть российских айтишников (63,7%) хотели бы работать в иностранной компании, это данные опроса My Path Group LLC, на которые ссылаются "Ведомости".

40% таких респондентов отвечает, что в иностранных компаниях лучше условия труда. Еще четверть привлекает возможность переезда в другую страну. 17,8% хотели бы работать на лидера отрасли.

В My Path Group LLC провели исследование методом онлайн-анкетирования среди 1249 верифицированных специалистов IT-отрасли из базы резюме компании в ноябре 2022 г.

Больше половины опрошенных говорят, что готовы к переезду, причем 37% готовы уехать в любой момент. 21,9% заявили, что хотели бы работать удаленно на иностранную компанию, оставаясь в России.