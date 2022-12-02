В Екатеринбурге прокуратура изучает видео, где воспитатель детсада доводит ребенка до слез

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об агрессивном поведении сотрудницы частного детского сада в отношении ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в Сети появилось видео, на котором во время творческого занятия работница детсада проявляет агрессию к воспитаннику возрастом около трех лет. В результате ребенок начинает плакать.

Как предварительно установили в прокуратуре, данное видео было снято больше года назад, а воспитательница в этом детсаду уже не работает. Тем не менее, в ведомстве намерены установить все обстоятельства. В частности, будет дана юридическая оценка действиям сотрудников частного детского сада.

Напомним, недавно в одном из частных детсадов уральской столицы к двухлетней девочке было применено физическое насилие. Сообщалось, что удар рукой ребенку могла нанести сотрудница дошкольного учреждения. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.