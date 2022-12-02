Степашин предложил признать геноцидом действия немецкой армии в СССР во время Великой Отечественной

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением признать действия немецкой армии и ее союзников геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны.

"На протяжении последних нескольких лет судебные инстанции признают геноцидом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан. Суды устанавливают, что массовые убийства были частью плана фашистов по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации", - цитирует ТАСС обращение Степашина.

По его словам, из почти 27 млн граждан СССР, погибших во время Великой Отечественной войны, порядка 18 млн были мирными. В их числе – женщины и дети, сожженные вместе с белорусскими деревнями, воспитанники Ейского детского дома, и около 1 млн мирных жителей блокадного Ленинграда.

"В условиях внешнего давления на Российскую Федерацию подобные судебные решения подтверждают совершенные преступления без срока давности и сохраняют историческую правду", - полагает Степашин.