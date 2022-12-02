Армия контролеров переключилась на социальные объекты - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о "тревожных сообщениях" об "армии контролеров", которые с бизнеса переключились на социальные объекты: школы, детские сады, больницы. "Им теперь выносят штрафы с удвоенной энергией", - сообщила председатель палаты на ежегодном совещаним со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"То есть, по сути, [контрольно-надзорные органы] отбирают у образовательных, медицинских и других социальных учреждений часть средств, выделяемых из бюджета на их развитие. Заставляют заниматься бумажной волокитой вместо их основной деятельности – воспитанием, образованием детей, лечением граждан. Здесь нужно поумерить пыл", – заявила Валентина Матвиенко.

По мнению Председателя СФ, нужно продолжать снижать число проверяющих органов, устранять дублирование их функций.