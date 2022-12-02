03 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Кремль не готов на условия переговоров, выдвинутые Байденом

В Кремле считают неприемлемыми условия, которые президент США Джо Байден выдвинул для начала переговоров с Россией.

"Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль к этому не готов, передает РИА Новости.

Спецоперация продолжится, при этом Путин остается открытым для переговоров, добавил представитель Кремля. По его словам, "мирные дипломатические средства" остаются предпочтительны для России.

Ранее Джо Байден сказал, что не собирается пока общаться с российским коллегой, но будет готов вести переговоры с Путиным, если тот проявит желание завершить военный конфликт на Украине. Также президент США добавил, что будет встречаться с Путиным только после консультаций с партнерами по НАТО.

Теги: песков, байден, украина



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