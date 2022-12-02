В Магнитогорске отказались от проведения салютов в Новый год

В Магнитогорске отказались от проведения салютов Новы год. Об этом рассказал глава администрации Правобережного района Магнитогорска Валерий Халезин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"В этом году внесены изменения в программу мероприятий предстоящих праздников. Был сделан выбор в пользу более скромного формата. Не будут проводится салюты, в украшении улиц будет использована иллюминация прошлых лет. Но при этом для детей праздник должен состояться", - подчеркнул он.

В городе возведут семь городков с горками. Они будут работать с 23 декабря по 20 февраля.