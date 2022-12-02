03 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: tehnomil.net

Российские подразделения ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS

Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление одного из командиров подразделения ПВО на Запорожском направлении.

По его словам, на начальном этапе военные не понимали, что это за вооружение, но сейчас они начали по нему "свободно работать".

"Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели, - сказал военный. - Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем".

Напомним, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ. США начали поставки Киеву в начале июня.

В июле сообщалось, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Про этом было до конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными. Отмечалось, что доступ к технологиям HIMARS даст российским военным представление об уязвимых местах американской РСЗО, в том числе для средств РЭБ и ПВО.

Теги: ПВО, HIMARS, софт



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