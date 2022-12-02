Эдвард Сноуден принял присягу РФ - адвокат

Бывший сотрудник американской спецслужбы Эдвард Сноуден принял присягу РФ, его жена в стадии подачи заявления на российский паспорт, заявил адвокат Анатолий Кучерена, представлявший интересы Сноудена с самого прибытия американца в Россию.

О том, что Сноуден и его жена Линдси Миллс подали документы на получение российского гражданства, стало известно в ноябре 2021 года. В сентябре 2022 года решение о присвоении Сноудену гражданства России принял Владимир Путин.

Сноуден заявил, что получение российского гражданства несет стабильность и положительно скажется на его семье. За 10 лет жизни вдали от дома Сноуден женился, у него родились двое детей.