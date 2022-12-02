В Екатеринбурге ВАЗ отбросило на пенсионерку, стоявшую на тротуаре

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла пенсионерка.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня утром на улице Коммунистическая: по предварительной информации, водитель "Шевроле Круз" при повороте на перекрестке столкнулся с ВАЗ-21140. В результате отечественную машину отбросило на стоявшую на тротуаре 80-летнюю женщину-пешехода. В тяжелом состоянии старушку госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Как выяснили в ГИБДД, за рулем "Шевроле" сидел 58-летний мужчина с водительским стажем в 34 года. ВАЗом управлял 23-летний молодой человек со стажем в два года, за это время за различные нарушения он привлекался 29 раз. Оба водителя прошли медицинское освидетельствование и оказались трезвы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проведены замеры и составлены процессуальные документы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, надзорное ведомство взяло на контроль проведение доследственной проверки по факту данного ДТП.