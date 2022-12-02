"Стыдно за них": Матвиенко возмутилась заместителями министров, которые "не в теме"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила правительство не присылать в палату заместителей министров, которые "не в теме" и не проявляют компетентность по вопросу, за который их назначили отвечать. По словам Матвиенко, такие ситуации случались неоднократно.

"Бывает неловко, когда приходят заместители министров, которые даже не в теме, стыдно за них. Неоднократно такое было", - заявила Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.