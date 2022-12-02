Россиянам разрешат обращаться к властям через соцсети

В Госдуму внесен проект федерального закона о том, чтобы у граждан появилась возможность обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления, а также к должностным лицам через официальные страницы в социальных сетях, например "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Летом был принят закон, обязывающий органы власти и подведомственные учреждения создать свои официальные страницы в указанных соцсетях. Там должна подаваться информация об их деятельности. Это вызвано тем, что люди все чаще используют соцсети. Но в законе о порядке рассмотрения обращений граждан возможность обращения через социальные сети не предусмотрена. Законопроект направлен на устранение этого пробела.

Интересно, что проект предусматривает право граждан на обращение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу через их официальные страницы путем направления личных сообщений. Для этого нужно выдержать некоторые требования: гражданин в своем обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, а также излагает суть предложения, заявления или жалобы. И госорган или должностное лицо должны на это отреагировать - ответить или уведомить о переадресации обращения.

Необходимость указать адрес электронной почты обусловлена случаями, когда по разным причинам с официальной страницы в адрес конкретного гражданина невозможна отправка ответного сообщения, а также в случае если обращение переадресовано государственному органу, который не обязан иметь официальные страницы в соответствующих соцсетях.

Граждане также смогут указывать, достаточно ли им получить ответ только в соцсети или направлять еще на электронную почту и/или обычную почту.

Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что граждане могут обращаться в органы государственной власти через "Госуслуги".