03 Декабря 2022
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Происшествия За рубежом
Фото:itar-tass.com

Полиция Испании не считает, что за отправкой взрывчатки стоят спецслужбы РФ, - СМИ

В полиции Испании не считают, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят спецслужбы РФ, сообщает Sexta.

"Полиция не видит никаких признаков того, что за этим стоит какая-то организованная группа, тем более, что это российские спецслужбы", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается, на четырех из шести посылок подписи совпадают, "что может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору". Ведется поиск связи между этими посылками.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв. Издание сообщало, что у сотрудника посольства в руках взорвался конверт (по другим данным - коробка). Его госпитализировали с легкими ранениями. Позднее оружейная компания Instalaza, расположенная в Сарагосе, получила похожую посылку, она не взорвалась.

Также посылки, либо конверты со взрывчаткой были отправлены в министерство обороны королевства, на авиабазу Торрехон-де-Ардос, премьеру Испании Педро Санчесу.

Теги: испания, посылки, взрывчатка



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