"Детского" омбудсмена Прикамья Светлану Денисову "переназначат" на новый срок

В законодательное собрание Пермского края поступил проект постановления о назначении Светланы Денисовой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае сроком на пять лет. Проект документа внесен группой депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Пермского края.

Ранее кандидатуру Светланы Денисовой согласовала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Планируется, что проект постановления будет рассмотрен депутатами краевого парламента на следующем заседании.

Напомним, в октябре губернатор края представил кандидатуру действующего омбудсмена Светланы Денисовой для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Добавим также, что должность детского омбудсмена Денисова заняла в 2017 г. До нее этот пост занимал Павел Миков, назначенный "взрослым" омбудсменом. В этом году Миков уступил должность "омбудсмена" бывшему депутату Госдумы Игорю Сапко.