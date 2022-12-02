Освобожден житель Свердловской области, попавший в плен в ходе СВО

Жителя Свердловской области, попавшего в плен в ходе специальной военной операции, удалось освободить.

Как сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, его возвращения добивались последние несколько недель.

"Сразу связалась с его семьей – и через несколько минут жена уже общалась с мужем. Он пока не приехал домой, проходит реабилитацию в госпитале", - рассказала омбудсмен.

По ее данным, всего с начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 свердловчан.

"Остаются еще парни, которым нужно помочь, и мы занимаемся этим", - добавила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщал, что взятый в плен в ходе СВО мобилизованный уралец включен в список на обмен.