Жителей Челябинской области осудят за попытку продать свинец под видом радия за 164 млн рублей

В Челябинской области будут судить трех местных жителей за попытку хищения денег под видом реализации радиоактивного элемента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемые долгое время занимались перепродажей редких химических элементов. Они решили похитить деньги путем продажи муляжа вещества, содержащего радиоактивный элемент "Радий – 226" массой 9 кг за 3 млн долларов США (свыше 164 млн рублей).

для этого они приобрели в Интернете шесть упаковочных пластиковых банок с этикетками с надписью: "Радий -226". В эти банки они поместили свинец, смешанный с песком, и изготовили муляжи вещества, готовые для продажи.