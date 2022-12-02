Проведение СВО не могло не сказаться на числе обращений в полицию – МВД

Проведение СВО не могло не сказаться на числе обращений в полицию, заявили в МВД РФ. "Конечно же, проведение таких масштабных операций не могло не сказаться на числе обращений от граждан. Не в целом, а по отдельным видам мы наблюдаем снижение, например, в киберсфере. По остальным преступлением проводится анализ, по итогам полугода и года будет видно", - заявил главный инспектор МВД Игорь Романовский на заседании президиума общественного совета при министерстве. При этом он был вынужден признать, что в целом "динамика преступлений немного выше, чем в прошлом году – примерно на процент".

По словам Романовского, сейчас почти в каждом райотделе МВД есть психолог. И психолог работает с полицейскими в том числе и в ситуациях, связанных с проведением СВО. "Психологическая служба создана, она работает. Психологи работают точечно, сотрудники обязательно проходят обследование у психологов", - сообщил Романовский.

Представитель министерства сообщил, что сейчас порядка 50% сотрудников дежурных частей имеют высшее юридическое образование, а руководство требует от дежурных соблюдать вежливость и помогать людям даже в ситуациях, когда звонят не по поводу правонарушений: "Мы требуем, чтобы человека не отправляли в том направлении, в котором не следует ему указывать".

По данным ВЦИОМ, доверие к армии у общества сейчас выше, чем к полиции. И также выше рейтинги президента. Больше всего граждане доверяют дежурным, полиции на транспорте и сотрудникам ГИБДД.