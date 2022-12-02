Проведение СВО не могло не сказаться на числе обращений в полицию – МВД

03 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Проведение СВО не могло не сказаться на числе обращений в полицию – МВД

Проведение СВО не могло не сказаться на числе обращений в полицию, заявили в МВД РФ. "Конечно же, проведение таких масштабных операций не могло не сказаться на числе обращений от граждан. Не в целом, а по отдельным видам мы наблюдаем снижение, например, в киберсфере. По остальным преступлением проводится анализ, по итогам полугода и года будет видно", - заявил главный инспектор МВД Игорь Романовский на заседании президиума общественного совета при министерстве. При этом он был вынужден признать, что в целом "динамика преступлений немного выше, чем в прошлом году – примерно на процент".

По словам Романовского, сейчас почти в каждом райотделе МВД есть психолог. И психолог работает с полицейскими в том числе и в ситуациях, связанных с проведением СВО. "Психологическая служба создана, она работает. Психологи работают точечно, сотрудники обязательно проходят обследование у психологов", - сообщил Романовский.

Представитель министерства сообщил, что сейчас порядка 50% сотрудников дежурных частей имеют высшее юридическое образование, а руководство требует от дежурных соблюдать вежливость и помогать людям даже в ситуациях, когда звонят не по поводу правонарушений: "Мы требуем, чтобы человека не отправляли в том направлении, в котором не следует ему указывать".

По данным ВЦИОМ, доверие к армии у общества сейчас выше, чем к полиции. И также выше рейтинги президента. Больше всего граждане доверяют дежурным, полиции на транспорте и сотрудникам ГИБДД.

Теги: полиция, мвд, дежурная часть, полицейские



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети