03 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Сургуте старшую медсестру травматологической больницы обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной

В Сургуте завершено расследование уголовного дела по статье ч.1 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства), возбужденное в отношении старшей медицинской сестры Сургутской клинической травматологической больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

"По версии следствия, обвиняемая, путем систематического унижения, угроз, создания препятствий ведению нормальной трудовой деятельности, несоблюдения режима труда и отдыха привела к депрессивному состоянию медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации Сургутской клинической травматологической больницы. Под психологическим давлением потерпевшая приняла решение свести счеты с жизнью и 21 октября 2021 года она скончалась в своей квартире", - говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела по решению председателя СК России Александра Бастрыкина контролировалось центральным аппаратом ведомства.

Теги: суд, уголовное дело, доведение до самоубийства, медсестра, травматологическая больница



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