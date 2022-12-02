Мероприятия по воспроизводству лесов в Тюменской области выполнены в полном объеме

Мероприятия по воспроизводству лесов в Тюменской области выполнены в полном объеме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

В 2022 году проведена посадка лесных культур сеянцев хвойных пород деревьев на площади 3013 га и выполнено естественное лесовосстановление на площади 3927 га.

"Компенсационное" лесовосстановление и лесоразведение в регионе проводится с 2019 года. В этом году мероприятия проведены на площади 431,3 га.

В ближайшие годы за посадками будут проводиться агротехнические и лесоводственные уходы.

Ежегодно проводится уход на площади свыше 18 000 гектаров. В осенний период уже начаты подготовительные работы к следующему лесокультурному сезону. Подготовлена площадь под будущие посадки 83 га. Выращено 5964 000 сеянцев сосны и ели для посадки.

Мероприятия проводились силами ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" и арендаторами лесных участков.

Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон о компенсационном лесовосстановлении. Согласно этому закону лица, использующие леса для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых; для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, терминалов, речных портов, причалов; для возведения, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; для переработки древесины и иных лесных ресурсов обязаны будут проводить лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.

Восстанавливать лес необходимо в срок не позднее 1 года после произведенной рубки или после изменения разрешенного вида использования участка.