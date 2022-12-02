Минобороны: Причиной крушения МиГ-31 могла стать техническая неисправность

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность, добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что МиГ-31 потерпел крушение в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Экипаж катапультировался, к месту ЧП направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, передает ТАСС.

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Минобороны РФ подтвердило информацию о падении истребителя МиГ-31 в Приморском крае.





