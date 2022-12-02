Прямую линию с Бегловым перенесли после публичных вопросов предпринимателя Пригожина

Смольному пришлось экстренно переносить прямую линию с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым из-за повышенного общественного внимания и вопросов, подготовленных предпринимателем Евгением Пригожиным.

Накануне появилась информация, что 2 декабря состоится прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. СМИ сообщали, что ответственной за организацию эфира назначена глава пресс-службы администрации градоначальника Инна Карпушина. По информации журналистов, вопросы градоначальнику были составлены заранее, а занимались этим сразу несколько человек.

Предприниматель Евгений Пригожин также подготовил вопросы для губернатора Александра Беглова, волнующие петербуржцев. Основные темы связаны с проведением частичной мобилизации, проблемами ЖКХ, мусорной и транспортной реформами, метростроением, уборкой улиц, развитием социальной инфраструктуры, охраной исторических зданий, а также коррупцией и ухудшением инвестиционного климата Петербурга.

В день проведения прямой линии, 2 декабря, стало известно, что Смольному пришлось перенести на неопределенный срок прямую линию с губернатором из-за повышенного внимания со стороны общественности и вопросов, подготовленных предпринимателем Евгением Пригожиным.

Команда Беглова оценила риски и пришла к выводу, что на этом фоне выступление по заготовленному сценарию будет иметь резко негативный медийный эффект. Чтобы хоть как-то выправить ситуацию в информационном поле, губернатор внепланово поехал на встречу с мобилизованными в Каменку.

Напомним, петербуржцы в социальных сетях высмеяли губернатора Беглова за заранее подготовленные вопросы. Некоторые предложили заменить листочек с заготовленными темами на реальные вопросы петербуржцев и посмотреть, как градоначальник будет отвечать на них.