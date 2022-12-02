03 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Строительство "Баден-Бадена" в Екатеринбурге планируется в северной части Шарташского лесопарка

В Екатеринбурге строительство термального комплекса "Баден-Баден" теперь планируется в северной части Шарташского лесопарка. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, недавно компания-инвестор представила проект строительства на северной части Шарташа со стороны улицы Проезжая.

"Достаточно интересный с моей точки зрения проект, по крайней мере, в картинках. Концепция с круглогодичным бассейном, архитектурно симпатично и красиво. Будем надеяться, дойдет до практической реализации этот проект. Не могу сказать с точки зрения сроков, это процесс достаточно длительный. Но сам факт, что компания такие проекты представляет – я вижу заинтересованность в их реализации", - сообщил Ионин.

Дмитрий Ионин(2019)|Фото: Накануне.RU

Как добавил владелец группы компаний Baden Family Евгений Кононов, по Шарташу в данный момент проект прорабатывается.

"Надеюсь на его реализацию. Есть много вопросов, которые нужно урегулировать", - отметил бизнесмен.

Напомним, возведение комплекса "Баден-Баден" на берегу озера Шарташ вызывало немало вопросов у городских общественников. В феврале этого года стало известно, что участок на южном берегу Шарташа не стали лишать статуса особо охраняемой природной территории ради строительства "Баден-Бадена".

Теги: Бадан-Баден, Шарташ, проект



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