В Челябинской области автомобиль сбил пешехода

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Авария произошла вечером 1 декабря на Объездной дороге Тургоякского шоссе. Водитель Рено Канго наехал на пешехода, который внезапно выбежал из-за автобуса слева направо по направлению движения транспортного средства. 65-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.

В Миассе Челябинской области водитель иномарки сбил пешехода, выбежавшего из-за автобуса. Мужчина получил травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.





