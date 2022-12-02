В Сургуте жители еще двух микрорайонов столкнулись с ухудшением качества питьевой воды

В Сургуте жители еще двух микрорайонов столкнулись с ухудшением качества питьевой воды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе горводоканала, в связи с повреждением водовода по улице Толстого 1 декабря возможно временное ухудшение качества питьевой воды в микрорайонах Железнодорожников и ПИКС. На период устранения аварии с 22.00 от водоснабжения отключили дома № 16, 26. Сургутян, проживающих в микрорайонах Железнодорожников и ПИКС, попросили не использовать воду из-под крана, а сделать запасы.

"Просим вас заблаговременно запастись водой. Все управляющие компании уведомлены. Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам управляющих компаний. График можно уточнить в диспетчерских службах управляющих компаний и Горводоканала", - говорится в сообщении

Сроки устранения аварии не уточняются. Напомним, 25 ноября в Сургуте произошла разгерметизация магистрального водопровода, проходящего по проспекту Мира на участке между улицами Островского и Лермонтова. В результате жители центральной части города начали жаловаться на грязную воду из кранов.

Устранить все последствия коммунальной аварии было обещано в течение 10 дней. Однако эти сроки не точные.