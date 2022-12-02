03 Декабря 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

На Ямале пожарным удалось локализовать пожар в ангаре с газовыми баллонами

В Губкинском пожарным удалось локализовать пожар в ангаре автомобильного бокса, внутри которого находятся газовые баллоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар локализован на площади 1500 кв. м.

Действия по ликвидации пожара осложняются наличием внутри баллонов кислорода и пропана, горением бочек с горюче-смазочными материалами и обрушением строительных конструкций. На месте пожара работают 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

"Информация о пожаре в промзоне поступила в 06.40 местного времени. По прибытии было установлено, что горит ангар, внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном. Произошло обрушение кровли, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Губкинском пожарные тушат автомобильный бокс(2022)|Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Прокуратура Губкинского организовала проверку по факту пожара.

Теги: автомобильный бокс, пожар, газовые баллоны



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Ранее 02.12.2022 08:48 Мск В Губкинском пожарные тушат автомобильный бокс. Площадь пожара 1500 "квадратов"


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