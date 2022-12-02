03 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Банки Киргизии прекратили работать с картами "Мир" из-за опасения санкций со стороны США

Банки Киргизии прекратили работать с картами "Мир" из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США.

Замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков сообщил, что полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать из-за сотрудничества с российской платежной системой.

"Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей", - приводит его слова ТАСС.

Ранее 10 из 20 банков Киргизии отказались от проведения операций с картами "Мир". Куленбеков отметил, что со стороны Нацбанка на кредитные организации никакого давления не оказывалось, решение относительно карт "Мир" они принимали самостоятельно.

Ранее от обслуживания "Мира" начали отказываться банки и в ряде других стран, например, в Казахстане и Узбекистане. Некоторые кредитные организации не комментируют решение, другие также заявляют, что боятся введения санкций со стороны США за сотрудничество с российской платежной системой.

Теги: банки, киргизия, карты мир



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